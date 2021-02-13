Лукбук: Коллекция Burberry. Pre-Fall, 2021

Работая над межсезонной коллекцией для Burberry, Рикардо Тиши создал в итоге образы не то для загородной жизни в условиях локдауна, не то униформу для городских жителей, мечтающих о единении с природой. «Я был вдохновлен богатым наследием традиционных британских дресс-кодов и придал им новый вид», – рассказал дизайнер.

Образы, действительно, выглядят одновременно традиционно и современно. Тиши использует абстрактные принты на ботанические темы и камуфляж. Причем эти привычные для мужской моды узоры он переносит и в женские образы. Классические модели дизайнер дополняет элементами британской деревенской одеждой. Зеленое стеганое пальто у него феминизировано с помощью накидки, а рубашка коньячного оттенка – покрыта кружевной листвой. Брюки карго олицетворяют городскую повседневность, но с влиянием взаимодействия с природой. «Это моя форма для прогулок. Эта коллекция отражает естественное окружение с помощью динамических принтов, цветов и текстур», – подытоживает Рикардо Тиши.