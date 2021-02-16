Лукбук: Коллекция Carolina Herrera. Pre-Fall, 2021

Межсезонная коллекция Уэса Гордона обошлась практически без брючных костюмов, дизайнер сделал упор на более игривую сторону эстетики Carolina Herrera. Вероятно, после комфорта и практичности весенне-летней коллекции 2021 года дизайнеру захотелось показать что-то более живое. И, конечно, как всегда, у марки – элегантное.

Уэс Гордон передал эту идею при помощи черно-белой графики и узора, заимствованного у шкуры зебры, разнокалиберного горошка и ярких цветов. Намек во многих образах на 1960-е с их оголенными ногами и балетками кое-где читается как поклон героине Мии Фэрроу в фильме «Ребенок Розмари». Эту же отсылку дизайнер использовал в коллекции прошлого сезона.

Комфорт по-прежнему присутствует в образах, однако на первый план все же выходят радость и изобилие. Особенно четко это читается в бальных юбках, укомплектованных приталенными водолазками, футболками и бомберами.