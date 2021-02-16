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Артем Кузелев

Лукбук: Коллекция David Koma. Pre-Fall, 2021

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  • 16 Февраля 202110:36
Сюжеты: David Koma, Pre-Fall 2021

По всей видимости, во время локдауна Давид Кома, как и многие другие, наслаждался сериалом «Корона» на Netflix и в особенности образом принцессы Дианы в исполнении Эмма Коррин. Однако, вдохновляясь этим образом, дизайнер все-таки обошелся в межсезонной коллекции без заезженных воротничков и свитеров из овечьей шерсти.

В новой коллекции Кома использует тафту, из которой было создано множество самых роскошных платьев леди Дианы. Однако дизайнер не ностальгирует и смотрит в будущее, поэтому из этого материала он, например, шьет мини-платье, которое дополняет белой рубашкой. В качестве дополнения перчатки и другие аксессуары, напоминающие о конном спорте, который Диана тоже любила. Работая с сексуальностью, Кома остается элегантным. В коллекции нет ни грамма вульгарности, а бархат даже самым откровенным образам придает аристократичности.

 
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