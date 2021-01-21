Лукбук: Коллекция Thom Browne. Pre-Fall, 2021

Американский дизайнер представил лукбук своей межсезонной коллекции. Модельный ряд Thom Browne Pre-Fall 2021 составили плиссированные юбки, укороченные брюки, жакеты и пальто, украшенные рисунками медведей и рыб.

Браун активно использовал в оформлении образов клетку и полоски, а вместо поясов предложил носить мягкие корсеты. Традиционно в коллекции дизайнера много выразительных аксессуаров. Рассказывая о коллекции изданию WWD, американский дизайнер заявил, что хотел бы одевать новую первую леди США Джилл Байден, вице-президента Камалу Харрис и самого президента Джозефа Байдена.