Лукбук: Мужская коллекция Dries Van Noten. Осень-зима, 2021/22

В рамках парижской Недели мужской моды новую коллекцию представила марка Dries Van Noten. Шоу сезона осень-зима 2021/22 прошло в формате видеопрезентации: каждый образ был представлен отдельно выходом модели на каменную лестницу.

За исключением некоторых деконструктивистких решений коллекция может стать образцом современного базового гардероба. Создавая модели, дизайнер вдохновлялся стилистикой ретро, поэтому в коллекции много сочетаний тренчей с широкими и короткими брюками, полосатыми рубашками и кардиганами. Все напоминает об эпохе расцвета глэм-рока, но без эпатажа. Отдельное внимание Дрис ван Нотен уделил аксессуарам: в коллекции есть несколько моделей сумок, шарфов с брошами-кольцами и даже гетры.