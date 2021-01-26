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Артем Кузелев

Лукбук: Мужская коллекция Dries Van Noten. Осень-зима, 2021/22

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  • 26 Января 202112:54
Сюжеты: Dries Van Noten, Осень-зима 2021-22

В рамках парижской Недели мужской моды новую коллекцию представила марка Dries Van Noten. Шоу сезона осень-зима 2021/22 прошло в формате видеопрезентации: каждый образ был представлен отдельно выходом модели на каменную лестницу.

За исключением некоторых деконструктивистких решений коллекция может стать образцом современного базового гардероба. Создавая модели, дизайнер вдохновлялся стилистикой ретро, поэтому в коллекции много сочетаний тренчей с широкими и короткими брюками, полосатыми рубашками и кардиганами. Все напоминает об эпохе расцвета глэм-рока, но без эпатажа. Отдельное внимание Дрис ван Нотен уделил аксессуарам: в коллекции есть несколько моделей сумок, шарфов с брошами-кольцами и даже гетры.

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