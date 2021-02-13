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Осень-зима 2021-22 (8)
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Артем Кузелев

Лукбук: Мужская коллекция The Row. Осень-зима, 2021/22

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  • 13 Февраля 202100:51
Сюжеты: Осень-зима 2021-22

Мэри-Кейт и Эшли Олсен представили образы из дебютной коллекции для мужчин.

Американские дизайнеры рассказали, что теперь будут показывать мужские вещи вместе с женскими. Ожидается, что презентации будут проводиться дважды в год – в январе и июне. Однако неясно, собираются ли сестры возвращаться в расписание Недели моды в Нью-Йорке, которая в данный момент претерпевает очередные изменения.

В модельный ряд коллекции, которая в целом выглядит очень андрогинно, вошли объемные пальто-халаты из шерсти, широкие брюки (в том числе из кожи), кашемировые костюмы-двойки и огромные мложные свитера крупной вязки. Также в коллекции есть классические белые рубашки и черные водолазки.

 
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