Лукбук: Первая межсезонная коллекция Balenciaga для мужчин

В рамках Недели моды в Париже легендарный дом моды дебютировал с мужской коллекцией сезона Pre-Fall 2018.

Парижский дом моды продолжает осваивать новые горизонты под руководством Демны Гвасалия. В рамках завершившейся Недели мужской моды в Париже марка дебютировала с лукбуком мужской межсезонной коллекции. Коллекция Pre-Fall 2018 не участвовала в официальном расписании показов, креативный директор бренда Демна Гвасалия предпочел показать ее в виде лукбука. В роли моделей, примеривших новые образы, выступили жители Парижа.