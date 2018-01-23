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Артем Кузелев

Лукбук: Первая межсезонная коллекция Balenciaga для мужчин

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  • 23 Января 201811:31
Сюжеты: Balenciaga, Pre-fall 2018

В рамках Недели моды в Париже легендарный дом моды дебютировал с мужской коллекцией сезона Pre-Fall 2018.

Парижский дом моды продолжает осваивать новые горизонты под руководством Демны Гвасалия. В рамках завершившейся Недели мужской моды в Париже марка дебютировала с лукбуком мужской межсезонной коллекции. Коллекция Pre-Fall 2018 не участвовала в официальном расписании показов, креативный директор бренда Демна Гвасалия предпочел показать ее в виде лукбука. В роли моделей, примеривших новые образы, выступили жители Парижа. 

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