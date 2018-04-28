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Артем Кузелев

Лукбук: Первые образы «лыжной» коллекции Chanel

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  • 28 Апреля 201813:01
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды представил лукбук дебютной коллекции своей новой линии для зимнего отдыха Coco Neige.

Дом Chanel опубликвоал несколько образов из первой коллекции новой линии Coco Neige. Модели адресованы женщинам, проводящим зимний сезон активно. В дебютном лукбук можно встретить пуховики, лыжные комбинезоны, теплый трикотаж и другие характерные вещи. Все узнаваемо и выдержанно в фирменном стиле Карла Лагерфельда.

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