Лукбук: Специальная коллекция белья Savage x Fenty

Рианна представила лукбук новой капсульной коллекции, посвященной Дню святого Валентина. Модели из специальной коллекции Savage x Fenty представила и сама дизайнер, и ее друзья.

В съемках приняли участие Лулу Бонфиали, Алек Век, Мигель и Назанин Манди. Автором съемки стал фотограф Деннис Леопольд. В итоге лукбук принял формат поздравительных открыток с Днем всех влюбленных, выполненных в технике коллажа. В коллекцию вошли комплекты кружевного белья, атласные сбруи, корсеты, чулки, латексные перчатки, а также мужские модели: шелковые халаты и боксеры нежных расцветок.