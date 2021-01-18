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Артем Кузелев

Лукбук: Специальная коллекция белья Savage x Fenty

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  • 18 Января 202119:54
Сюжеты: Rihanna (Рианна), День Святого Валентина

Рианна представила лукбук новой капсульной коллекции, посвященной Дню святого Валентина. Модели из специальной коллекции Savage x Fenty представила и сама дизайнер, и ее друзья.

В съемках приняли участие Лулу Бонфиали, Алек Век, Мигель и Назанин Манди. Автором съемки стал фотограф Деннис Леопольд. В итоге лукбук принял формат поздравительных открыток с Днем всех влюбленных, выполненных в технике коллажа. В коллекцию вошли комплекты кружевного белья, атласные сбруи, корсеты, чулки, латексные перчатки, а также мужские модели: шелковые халаты и боксеры нежных расцветок.

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