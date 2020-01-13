Лукбук: Tribute to Serge Diaghilev от марки Mirnaя Kontora

Дизайнер Полина Мирчева создала историческую коллекцию, посвященную великому импресарио и его близкому окружению.

В этой коллекции Полина совместила исторические вводные, балетную, художественную эстетику с эстетикой Mirnaя Kontora. Леопардовая пачка с кожаной юбкой, корсетное балетное платье с вышивкой, дополненное грубым ремнем с цепями, стеганые бархатные топы и бомберы с объемными рукавами, сарафаны из экомеха – много легкости и воздушности, но не легкомысленности. Все образы очень характерные и искусно отбруталенные.

Съемку в Московском государственном театре Ленком провел фотограф Рома Плотников. Коллекция представлена на сайте mirnayakontora.com и в московской студии Mirnaя Kontora.