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Yulia Prokhorova Beloe Zoloto (12)
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Артем Кузелев

Лукбук Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Весна-лето, 2017

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  • 08 Июня 201721:54
Сюжеты: Yulia Prokhorova Beloe Zoloto, Весна-лето 2017

Российский бренд женской одежды представил образы из весеннее-летней коллекции этого года.

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  • Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Весна-лето, 2017

Дизайнер Юлия Прохорова продолжает создавать женственные наряды, в которых угадываются фирменные составляющие ее почерка. Струящиеся ткани, воздушные складки и оборки, благородные декольте и элегантные силуэты – все это характеризует героиню марки Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. По замыслу дизайнера новая коллекция должна производить легкое и игривое настроение, которого часто не хватает современным городским девушкам. Юлия признается, что черпала вдохновение в искусстве эпохи Ренессанса, благодаря которому «женская красота приобрела новый облик». В качестве выразительного средства Прохорова также использует палитру: от бледно-василькового до оттенка пыльной розы.

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