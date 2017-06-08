Лукбук Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Весна-лето, 2017

Российский бренд женской одежды представил образы из весеннее-летней коллекции этого года.

1 / 25 Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Весна-лето, 2017

















































Дизайнер Юлия Прохорова продолжает создавать женственные наряды, в которых угадываются фирменные составляющие ее почерка. Струящиеся ткани, воздушные складки и оборки, благородные декольте и элегантные силуэты – все это характеризует героиню марки Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. По замыслу дизайнера новая коллекция должна производить легкое и игривое настроение, которого часто не хватает современным городским девушкам. Юлия признается, что черпала вдохновение в искусстве эпохи Ренессанса, благодаря которому «женская красота приобрела новый облик». В качестве выразительного средства Прохорова также использует палитру: от бледно-василькового до оттенка пыльной розы.