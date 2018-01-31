Luna. Закулисье

Приглашаем вас одновременно отправиться на бекстейж Театра и фешн сьемки.



В данном проекте сошлись сразу несколько творческих союзов,малая сцена Театра Луны и команда фешн сьемок.

Что из этого получилось, пока покажем вам в виде фотобекстейджа, стилизованного под кадры старой кинопленки.

А что здесь за героиня и какова ее история, предлагаем вам поразгадывать самим, ведь у каждого возникнут свои ассоциации откликнувшиеся на эти кадры.





Идея, стиль, концепция, продюсер Арина Арт Фотограф, концепция Сергей Митяев Визаж, прическа Полина Белова Модель Екатерина Дударева Фото бекстейдж Арина Арт