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Минаева Дарья Сергеевна

Lunar Voyage – стиль за пределами Вселенной

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  • 20 Июля 201918:02
Капсула Lunar Voyage от бренда The North Face приземлилась на нашу планету! Вдохновляясь разнообразием мировых исследований, новая коллекция отмечает поистине знаковый момент – 50 лет со дня первого полета человека на Луну.

 

Эксклюзивная streetwear-капсула со светоотражающим логотипом и монохромным дизайном премиум-класса включает в себя такие культовые вещи, как куртка Nuptse, Denali Fleece и Mountain Q, а также новые сумки и аксессуары.

 

На протяжении более чем 50 лет The North Face находится в творческом полёте, чтобы сегодня каждый смог прикоснуться к горизонтам космических далей. Lunar Voyage Capsule – идеальная коллекция для покорения как городских улиц, так и мировых вершин. Капсула частично будет представлена в августе на сайте https://www.thenorthface . ru и в полном объеме в ряде розничных магазинов The North Face: корнер TNF в универмаге «Цветной», Frihet, Траектория, Brandshop, Manomy (Санкт-Петербург), Connect (Пермь).
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