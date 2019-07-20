Lunar Voyage – стиль за пределами Вселенной

Эксклюзивная streetwear-капсула со светоотражающим логотипом и монохромным дизайном премиум-класса включает в себя такие культовые вещи, как куртка Nuptse, Denali Fleece и Mountain Q, а также новые сумки и аксессуары.
На протяжении более чем 50 лет The North Face находится в творческом полёте, чтобы сегодня каждый смог прикоснуться к горизонтам космических далей. Lunar Voyage Capsule – идеальная коллекция для покорения как городских улиц, так и мировых вершин. Капсула частично будет представлена в августе на сайте https://www.thenorthface . ru и в полном объеме в ряде розничных магазинов The North Face: корнер TNF в универмаге «Цветной», Frihet, Траектория, Brandshop, Manomy (Санкт-Петербург), Connect (Пермь).
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