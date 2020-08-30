Лурдес Леон снялась в рекламе коллекции adidas by Stella McCartney

Стелла Маккартни пригласила дочь Мадонны стать главной героиней кампейна новой коллекции, созданной ею для adidas.

Стелла Маккартни представила новую коллекцию для спортивной марки adidas, которая появится в продаже 17 сентября 2020 года. Капсула состоит из двух частей: одеждой для тренировок и моделей для зимнего сезона. Почти все вещи коллекции созданы из переработанных материалов.

В новой рекламной кампании adidas by Stella McCartney главная роль досталась 23-летней модели и художнице Лурдес Леон. Причем поучаствовать в съемках ее пригласила сама Стелла: «Я знаю Лолу с самого детства. Для меня важно использовать эту коллаборацию с adidas, чтобы показать молодые таланты, подбодрить и поддержать молодое поколение, предоставить им площадку для самовыражения».

Кроме того, сообщается, что Лурдес Леон заключила контракт с ведущим голливудским агентством САА, которое теперь займется ее карьерой.