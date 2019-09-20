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Диана Мицкевич

LUSH представил экзотические новинки осени

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  • 20 Сентября 201922:07

 Чтобы порадовать нас этой осенью по-настоящему экзотическими новинками команда LUSH вновь соединила в одном флаконе (бомбочке или плитке) эликсиры дикой природы и лёгкие кондитерские нотки - сочетание, которому очень приятно не сопротивляться! 

Ищите в сентябре на душистых и ярких витринах LUSH больше дюжины новых продуктов, среди которых: желе для душа с малиновым соком и миндальным молоком "Конга", мыло на основе белой амазонской глины и ванили "Michelle, ma belle", скраб "Мандарин" с маслами сразу нескольких редких сортов мандарина, бергамота, манго, абрикоса и апельсиновым воском! 

Непременно стоит поселить в ванную новое масло для душа "Коко Локо", богатое маслами какао, кокоса, лемонграсса и даже кориандра! 

И еще просто космическое желе для душа "Сумерки" с умиротворяющими маслами лаванды, иланг-иланга и абсолютом тонки. 

Кстати, только сейчас в интернет-магазине бренда представлены эксклюзивные гели для душа по мотивам самых популярных бомбочек для ванн!

Новые бьюти-десерты от LUSH ждут теплой встречи в ванной!

Автор: Диана Мицкевич 

 

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