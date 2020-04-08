LUSH представляет яркую пасхальную коллекцию

Скоро наступит такой светлый и любимый всеми нами праздник — Пасха. К нему Lush выпустил коллекцию продуктов для ванны и душа.
Отметим веселые праздники в ванной с пеной "Счастливая морковка"! Её задорные пенные пузырьки с лимоном и мандарином сделают мир вокруг намного ярче.
А веселая веганская глазунья ("Солнечная сторона" Желе для душа) приготовлена из смеси кокоса, ананаса и смягчающего кожу экстракта каррагинана. Смесь масел апельсина и ветивера придаст бодрости и оптимизма.
Мыло "Авокадо" - настоящий тост за здравие с искрящимся цитрусовым ароматом бергамота и лисеи кубебы. Мыльная основа из рапсового и кокосового масла обогащена смягчающим и увлажняющим маслом авокадо. Отставьте гуакамоле и от души намыльтесь этой фруктовой красотой.
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