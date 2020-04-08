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Диана Мицкевич

LUSH представляет яркую пасхальную коллекцию

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  • 08 Апреля 202019:59
Скоро наступит такой светлый и любимый всеми нами праздник — Пасха. К нему Lush выпустил коллекцию продуктов для ванны и душа.  

 

Отметим веселые праздники в ванной с пеной "Счастливая морковка"! Её задорные пенные пузырьки с лимоном и мандарином сделают мир вокруг намного ярче.

 

 

 

 

А веселая веганская глазунья ("Солнечная сторона" Желе для душа) приготовлена из смеси кокоса, ананаса и смягчающего кожу экстракта каррагинана. Смесь масел апельсина и ветивера придаст бодрости и оптимизма.

 

 

    Мыло "Авокадо" - настоящий тост за здравие с искрящимся цитрусовым ароматом бергамота и лисеи кубебы. Мыльная основа из рапсового и кокосового масла обогащена смягчающим и увлажняющим маслом авокадо. Отставьте гуакамоле и от души намыльтесь этой фруктовой красотой.

 

 

 

 

 

   

 

По данным пресс-службы бренда.  
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