LUSH представляет лимитированную коллекцию пасхальных яиц

Пасха — это самый важный праздник для всех христиан. LUSH традиционно к этому дню подготовил лимитированную коллекцию пасхальных яиц, наполненных маслами герани, бергамота, грейпфрута и украшенных мятно-шоколадным ароматом. А что внутри пасхальных яиц в этом году?
Это доисторический сюрприз - ФАНы в виде фигурок Бронтозавра и Стегозавра! Опустите в воду одну или обе половинки бомбы, чтобы насладиться ароматом персика и клубники с нотками фиалки.
А из ФАНа слепите что-нибудь или подержите под проточной водой для извержения пенных пузырьков и используйте для очищения вашей кожи.
Цветные пенорони так и ждут, когда вы раскрошите их под струёй воды, пока набирается ванна, и насладитесь пенной горой из сливочных пузырьков с маслами какао и ши, которые LUSH закупает по программе справедливой торговли.
У нас есть всё, чтобы выпрыгнуть, наконец, из зимы и настроиться на солнечный лад. Пасхальная коллекция уже в магазинах!
По данным пресс-службы бренда.
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