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Диана Мицкевич

LUSH представляет лимитированную коллекцию пасхальных яиц

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  • 18 Апреля 201909:36
Пасха — это самый важный праздник для всех христиан. LUSH традиционно к этому дню подготовил лимитированную коллекцию пасхальных яиц, наполненных маслами герани, бергамота, грейпфрута и украшенных мятно-шоколадным ароматом. А что внутри пасхальных яиц в этом году?

 

 

  Это доисторический сюрприз  - ФАНы в виде фигурок Бронтозавра и Стегозавра! Опустите в воду одну или обе половинки бомбы, чтобы насладиться ароматом персика и клубники с нотками фиалки.

 

 

А из ФАНа слепите что-нибудь или подержите под проточной водой для извержения пенных пузырьков и используйте для очищения вашей кожи. 

 

 

  Цветные пенорони так и ждут, когда вы раскрошите их под струёй воды, пока набирается ванна, и насладитесь пенной горой из сливочных пузырьков с маслами какао и ши, которые LUSH закупает по программе справедливой торговли.

 

 

У нас есть всё, чтобы выпрыгнуть, наконец, из зимы и настроиться на солнечный лад. Пасхальная коллекция уже в магазинах!

 

 

По данным пресс-службы бренда.  

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