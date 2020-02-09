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День Святого Валентина (134)
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Диана Мицкевич

LUSH представил сюрприз ко Дню Святого Валентина

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  • 09 Февраля 202020:23
Сюжеты: День Святого Валентина

Они вернулись! Бомбы для ванны Персик и Баклажан от LUSH. Сладкие и дерзкие, в этом году еще и в формате мыла. 

Когда вам нужно попадающее в цель средство, погрузите сладкую шипящую бомбу для ванны в воду и наслаждайтесь влажным паром и  радужным цветом воды. 

Идеальное сладкое расслабление после сладострастного вечера вдвоем. 

В этот День святого Валентина сделайте подарок тому, кого любите, или порадуйте себя ванной с сочными ароматами!

По данным пресс-службы бренда.

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