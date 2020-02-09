LUSH представил сюрприз ко Дню Святого Валентина

Они вернулись! Бомбы для ванны Персик и Баклажан от LUSH. Сладкие и дерзкие, в этом году еще и в формате мыла.

Когда вам нужно попадающее в цель средство, погрузите сладкую шипящую бомбу для ванны в воду и наслаждайтесь влажным паром и радужным цветом воды.

Идеальное сладкое расслабление после сладострастного вечера вдвоем.

В этот День святого Валентина сделайте подарок тому, кого любите, или порадуйте себя ванной с сочными ароматами!

По данным пресс-службы бренда.