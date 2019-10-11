Luxury New Fashion Night в Воронеже

18 октября 2019 года в Воронеже уже в пятый раз пройдет яркое и модное событие осени - Luxury New Fashion Night. Проект достойно представляет дизайнеров одежды региона, включая в себя не только модные показы более 7 коллекций, но и образовательную часть, как для модельеров, так и для гостей мероприятия: презентации тенденций и достижений в сфере современной косметологии и эстетики ухода за женской красотой, лекции от приглашенных специалистов в области моды и стиля, цифровых технологий.

Для уже известных публике брендов участие в проекте – это способ подтверждения статуса, для молодых брендов – это отличная возможность заявить о себе. Аудиторией проекта Luxury New Fashion Night из года в год являются успешные люди Воронежа, которым важно выглядеть соответственно модным тенденциям, стилисты и те, для кого слово «мода» означает больше, чем очередной принт на футболке. В связи с глобальной цифровизацией современной жизни, часто говорят о том, что такая форма презентации новых коллекций одежды уже изжила себя. Но организаторы Luxury New Fashion Night из сезона в сезон готовы доказывать обратное: никакие видео и фото в сети интернет никогда не заменят формата личных впечатлений, живого общения и собственного погружения в атмосферу красоты, моды и стиля.

Партнер мероприятия, дизайнер Татьяна Сулимина, участник проекта с первого сезона, подчеркивает, что сегодня спрос на уникальные, авторские вещи растет пропорционально образованию, развитию у людей вкуса и потребности носить качественные вещи, отличающиеся от миллионных тиражей масс маркета. Татьяна убеждена, что именно поэтому у региональных брендов появляются большие возможности для роста и развития.Для многих дизайнеров и творческих людей региона основной проблемой видится разрозненность всех элементов модной индустрии – производителей, дизайнеров, потребителей, людей, занятых в «обслуживании» модной сферы. Проект Luxury New Fashion Night в данной ситуации способствует коммуникации всех элементов между собой и является успешной попыткой объединения составляющих модной индустрии региона.

В этом сезоне на мероприятие приглашены значимые деятели моды: Людмила Иванова (вице-президент Национальной Академии Индустрии Моды, Москва), Анна Лебсак-Клейманс (Соучредитель и генеральный директор Fashion Consulting Group, Москва), дизайнер Юлия Иванова (основатель бренда IVANOVA, участник MBFWRussia, Moscow Fashion Week, CPM Moscow и других модных событий), которая представит на подиуме свою коллекцию и в рамках мастер класса поделится опытом того, как сделать «ProДвижение» на подиуме максимально эффективным.

Аналогов прогрессивного проекта Luxury New Fashion Night, ставящего перед собой сложную и амбициозную задачу продвижения дизайнеров региона на более широкий рынок и популяризации российских дизайнеров за пределами их «домашнего» региона, в Воронеже и области не существует. Организаторы мероприятия уверены, что проект не только способствует коммерческому успеху занятых в модной индустрии региона людей, но и имеет большой потенциал для развития.