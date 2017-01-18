LVMH объявил о старте четвертого сезона своей премии

В этом году творчество молодых дизайнеров будет оценивать жюри из 12 креативных директоров и специалистов отрасли.

Запущенная в 2014 году премия LVMH поддерживает молодых дизайнеров в возрасте до 40 лет. По ругламенту победители получают не только крупный грант, но и год бизнес-наставничества от ведущих специалистов отрасли. В списке победителей за эти два года успели побывать марки Hood by Air, Marques’Almeida, а также дизайнер Грейс Уэльс Боннэр.

В этом году к с жюри присоединиться новый член – креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. Кроме нее, оценивать работы конкурсантов будут Джонатан Андерсон, Николя Гескьер, Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд, Умберто Леон и Кэрол Лим, Фиби Фило и Риккардо Тиши. Возглавят авторитетный совет специалистов Дельфина Арно (директор и исполнительный вице-президент Louis Vuitton), Жан-Поль Клавери (советник Бернара Арно) и Пьер-Ив Руссель (председатель и главный исполнительный директор LVMH). Также жюри будут консультировать еще 40 профессионалов модной индустрии, среди которых Эммануэль Альт, Сьюзи Менкес, Наталья Водянова, Дерек Бласберг, Мишель Гобер и другие.

Имена финалистов конкурса станут известны уже 2 и 3 марта этого года, а победителя объявят в середине июня. На кону в этот раз грант в размере 300 тысяч евро и 12 месяцев персональной технической и финансовой поддержки от специальной группы LVMH. Регистрация молодых дизайнеров уже началась на сайте lvmhprize.com.