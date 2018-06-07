LVMH Prize 2018 отправляется в Японию

Победителем конкурса в этом году стал японский дизайнер Масаюки Ино, основавший марку Doublet.

Жюри экспертов назвало в Париже имя победителя одной из самых престижных премий индустрии. На этот раз LVMH Prize ушла молодому дизайнеру из Японии. Обладателем вознаграждения в размере 300 000 евро стал основатель марки Doublet Масаюки Ино. Дельфина Арно отметила, что жюри было «впечатлено актуальной изобретательностью дизайнов и тем, как в них урбанизм сочетается со свежей поэтичностью».

Специальный приз в этом году достался южнокорейскому дизайнеру Року Хвану.