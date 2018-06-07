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Артем Кузелев

LVMH Prize 2018 отправляется в Японию

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  • 07 Июня 201815:41
Сюжеты: LVMH

Победителем конкурса в этом году стал японский дизайнер Масаюки Ино, основавший марку Doublet.

Жюри экспертов назвало в Париже имя победителя одной из самых престижных премий индустрии. На этот раз LVMH Prize ушла молодому дизайнеру из Японии. Обладателем вознаграждения в размере 300 000 евро стал основатель марки Doublet Масаюки Ино. Дельфина Арно отметила, что жюри было «впечатлено актуальной изобретательностью дизайнов и тем, как в них урбанизм сочетается со свежей поэтичностью».

Специальный приз в этом году достался южнокорейскому дизайнеру Року Хвану.

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