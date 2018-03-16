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Коробкова Марина Алексеевна

Ляйсан Утяшева представила новую коллекцию BAON весна-лето 2018 для женщин и девочек

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  • 16 Марта 201818:00
Теплое время года приносит с собой не только солнце и прекрасную погоду, но и новые тренды, которые как нельзя лучше отражены в новой коллекции одежды Весна-Лето 2018 от модного бренда BAON. Женские модели вновь представляет легендарная спортсменка и популярная телеведущая Ляйсан Утяшева, с которой бренд сотрудничает уже не первый год. По женским моделям из летней линии можно изучать историю моды – настолько широкая палитра из форм, силуэтов, деталей и декоративных отличий открывается перед нами. Повествование начинается с начала 40-ых годов, когда на первый план вышли удобные и практичные вещи, которые при этом украшали девушек и подчеркивали их индивидуальность. В весенне-летней коллекции представлены и платья-рубашки – один из отличительных знаков нью-йоркского делового стиля, и функциональные практичные модели брюк, блуз, кардиганов в пастельных тонах, и платья прямого кроя с асимметричным подолом.  Далее мы перемещаемся в эпоху безупречной женственности, за которую в коллекции «отвечают» элегантные платья с нарочито подчеркнутой талией. Тонкие контрастные ремешки обрамляют силуэт и делают его более изысканным. Модели благородных оттенков – золотисто-желтого, кораллового и цвета слоновой кости, украсят любой гардероб. В коллекции можно встретить и множество деталей из 80-ых, например, открытые плечи или широкие воланы. Несмотря на кажущуюся эклектичность, все модели из новой коллекции BAON прекрасно сочетаются друг с другом. Летящее платье из хлопка создает интересный тандем с длинным плащом из болоньи, а любой кардиган, блуза или рубашка отлично дополняют прямые брюки светлых тонов. Говоря об эклектичности нельзя не упомянуть и про креативные ходы дизайнеров – в новом сезоне на первый план выходят комплекты, которые объединяют в себе сразу несколько элементов из разных стилей, создавая оригинальный образ. Например, жакет из классического серого костюма из джерси с принтом в крупную клетку декорирован манжетам и горловиной в спортивном стиле.  А лаконичное сочетание «черные брюки  и белая рубашка» в новом прочтении BAON дополняется дутой курткой на манер бомбера. Юные представители женского пола смогут примерить актуальные тренды взрослых на себя. В детскую коллекцию BAON вошли пальто, ветровки, блузки, платья и комбинезоны с яркими цветочными принтами. Бренд  BAON выпустил первую полную детскую коллекцию весна-лето 2018.  Коллекции для мальчиков и девочек включают в себя практичные и стильные предметы гардероба, а также обувь и аксессуары, в которых будет комфортно встречать весну. Продолжая концепцию BAON Family Look, стиль коллекции пересекается с линией бренда для взрослых. Ткани, материалы, цвета отражают современные модные тренды и делают акцент на задорном характере и активности ребенка – все для того, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно на протяжении всего дня. Коллекция для девочек отличается разнообразием: от нежных образов до самых смелых сочетаний. Бомбер с цветочным принтом и легкие, но теплые стеганые куртки пастельных оттенков соседствуют с надежными ветровками ультрамодного серебряного цвета и ярко-красными резиновыми сапожками. Полоска, вставки из кружева и детали, украшенные пайетками – тренды женской моды адаптируются к детским предметам гардероба. Коллекция весна-лето 2018 уже представлена во всех магазинах BAON.  
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