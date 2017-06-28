Ляйсан Утяшева представила новую спортивную коллекцию ASICS

Популярный японский бренд спортивной обуви и одежды отметил новоселье в фешенебельном офисе на Олимпийском проспекте и представил новую коллекцию сезона осень-зима 2017, очаровательной посланницей которой стала Ляйсан Утяшева.

ASICS - японская корпорация, один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви, основанная в 1949 году. В настоящий момент ASICS занимает 3 место по объему продаж в мире. В Европе компания занимает 1 место по продажам профессиональных беговых кроссовок и 3 место по продажам спортивных кроссовок. Сердце компании ASICS – это Научно-исследовательский институт спорта в городе Кобе (Япония), в котором работает более 100 исследователей, ученых и инженеров. ASICS преобразовывает новейшие разработки в высокофункциональную продукцию с эффектным дизайном.



FlyteFoam™ является результатом почти трехлетней работы над более, чем 300 прототипами, испытанными в Научно-Исследовательском Институте Спорта ASICS. Эта пена со встроенными армированными волокнами, обеспечивающими максимальную амортизацию при беге по асфальту, на 55% легче, чем стандартная пена, используемая в отрасли. Средняя часть подошвы в моделях новой серии беговых кроссовок — самая легкая среди всех моделей ASICS.

Беговые кроссовки RoadHawk FF - оптимальное соотношение цены и качества. Прекрасно подойдут как для пробежек, так и для повседневной жизни. Быстросохнущая стелька Ortholite обеспечивает превосходную амортизацию. Уникальное сочетание технических разработок, стильный дизайн идеально подойдут к Вашему образу, обеспечивая при этом постоянный комфорт.

ASICS - официальный поставщик экипировки Федераций Легкой атлетики Нидерландов, Италии, Словении, Болгарии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, спонсор Олимпийский чемпионов 2016 года - Федерации Волейбола Бразилии, а также спонсор крупнейших марафонов в мире, таких, как Токио, Берлин, Париж, Стокгольм и Рим.

В России ASICS является официальным спонсором Московского марафона, марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге и Сочинского марафона. С января 2017 года корпорация ASICS является официальным спонсором и поставщиком экипировки Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). В качестве ведущего волейбольного бренда страны компания ASICS создала высокотехнологичную униформу для национальной мужской и женской сборной. Помимо прочего, на территории РФ компания спонсирует волейбольный Клуб «Белогорье». Кроме того, команда ASICS продлила многолетний контракт с Федерацией спортивной борьбы России, который начался еще в в 2009 году. Сборная страны выиграла 10 из 18 золотых медалей на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и точно так же утвердила собственное превосходство в качестве наиболее успешной команды на Олимпиаде Рио-2016.

Офис и фирменный шоу-рум ASICS в Москве находятся по адресу: Олимпийский проспект 14, 13 этаж.