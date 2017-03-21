«Любимая машина Энди Уорхола» в салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС»

Москва. С 31 марта по 30 апреля 2017 г. флагманский салон продаж «Мерседес-Бенц РУС» на Ленинградском проспекте, 39а представит всем поклонникам бренда с трехлучевой звездой и ценителям современного искусства выставку работ знаменитого американского художника Энди Уорхола «Любимая машина Энди Уорхола». Основатель поп-арта обожал автомобили, а свой любимый спортивный Mercedes-Benz 300 SL Уорхол изобразил в самых разных техниках. К слову, знаменитый принт с этим автомобилем станет настоящей жемчужиной экспозиции. На выставке будет представлено 50 оригинальных принтов мастера. Все их можно разделить по четырем темам: автомобили времени Уорхола, старинные автомобили, футуристические модели и изображение легендарной Мерлин Монро. Все работы снабжены голландскими сертификатами подлинности.

Премьера Mercedes-Benz 300 SL “Крыло чайки” состоялась в 1954 году в Нью-Йорке и наделала много шуму. Новый спорткар поразил публику своим изяществом и новаторскими решениями. Двери 300 SL, по форме напоминающие крыло чайки, стали его наиболее узнаваемой чертой, в результате чего он и получил прозвище “Крыло чайки” и “Flügeltürer” (букв. “автомобиль с дверьми-крыльями”). Сегодня 300 SL все еще будоражит умы как настоящий автомобиль мечты. В декабре 1999 года жюри с участием представителей автомобильных изданий назвало его “спорткаром века”. Изображенный на картине Уорхола Mercedes-Benz 300 SL Coupé – это символ послевоенного благополучия и любви американцев к этому воплощению роскоши и утонченного образа жизни. Ореол романтики вокруг автомобиля, его пленительность и сексуальность усиливается многократно, а преклонение перед ним уже не позволяет воспринимать его как обычную материальную ценность. Такое случается со многими оригинальными работами Энди Уорхола, такими как "Коробок Брилло", "Банки с супом Кэмпбелл", портреты Мэрилин Монро и Элвиса Пресли. Уорхол исследует одержимость Америки предметами, статусом, красотой и славой, посмеиваясь над бессознательным навязчивым стремлением к материальному достатку.

Следуя девизу The best or nothing, марка из Штутгарта всегда поддерживает не только высочайший уровень эстетики, безопасности и комфорта в сфере автомобильного искусства, но и предоставляет своим поклонникам возможность насладиться самыми передовыми достижениями и шедеврами изобразительного искусства, а архитектурные линии нового шоурума станут гармоничным обрамлением произведений искусства Энди Уорхола.

6 октября 2016 г. состоялось открытие концептуально нового флагманского салона продаж «Мерседес-Бенц РУС». Новый шоурум, расположенный по адресу Ленинградский проспект, 39а, – это первый Brand Store в России, территория современной роскоши и место притяжения истинных поклонников марки Mercedes-Benz. В основу легла концепция Cars and Customers, которая позволяет подчеркнуть уникальность автомобилей Mercedes-Benz в комфортных для клиента условиях с индивидуальным подходом и эксклюзивным уровнем обслуживания, лишенных офисной атмосферы.