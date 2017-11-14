Любимые фото Лагерфельда в одной книге

Удивительно энергичный и трудолюбивый дизайнер выпустил новую книгу, которую на этот раз составили его любимые фотографии.

На днях в парижском дворце Гран-Пале открылась традиционная выставка-продажа Paris Photo. Специальным гостем ярмарки в этом году стал Карл Лагерфельд, который также выставил здесь свои фотоработы. Кроме этого, креативный директор Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld представил посетителям свой новый альбом Paris Photo by Karl Lagerfeld. Под одной обложкой Карл собрал больше 200 снимков знаменитых фотографов, среди которых работы Беренис Эббот, Жиля Карона, Эдмунда Теске и Генри Холмса Смита. Стоимость издания составляет 20 евро.