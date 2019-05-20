Любите море и солнце? Как защитить волосы

После долгого пребывания на солнце волосы выгорают, становятся более сухими и ломкими. Если они были окрашены, то цвет сильно желтеет и теряет свою привлекательность, а сами волосы становятся тоньше из-за потери пигмента.

Защитить волосы во время отпуска и эффективно восстановить после поможет процедура премуим-биотекса от израильской марки Kashmir. Premium Biotex Kashmir известен эффективным восстановлением структуры волоса изнутри и полным его оздоровлением. Во время процедуры питательные вещества проникают вглубь волоса. Тщательно подобранные компоненты в составе запускают процесс регенерации волоса. При помощи ботулотоксина, волос насыщается кератином на уровне кортекса (сердцевины волоса), пустоты заполняются и полезные вещества запечатываются в нём. Затем сглаживается кутикула и таким образом происходит “протезирование” структуры волоса.

В линейке Premium Biotex Kashmir четыре основных состава: 4G для блондинок (этот состав также разрешен беременным и кормящим), Biotex Green против пушистости и непокорных локонов, классический премуим-биотека для среднеповрежденных волос и вариант Express без применения утюжка.

После процедуры вы получите здоровые, мягкие и рассыпчатые волосы с ровным цветом и естественным блеском.

Телеведущая и модель Регина Ашурова регулярно делает процедуру Premium Biotex Kashmir и рекомендует всем девушкам.