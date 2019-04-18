Любовь к сумкам на новой выставке Юргена Теллера

Немецкий фотограф посвятил новую выставку страсти к сумкам.

Выставка Юргена Теллера получила простое и понятное название Handbags. Экспозиция разместилась в неаполитанском музее Вилла Пиньятелли и включает больше 600 фотографий. Проект получился по-настоящему масштабным! Здесь можно увидеть кадры, сделанные Юргеном для рекламных кампаний, а также случайные снимки, главными героями которых стали сумки. Официальное открытие выставки назначено на 19 мая. Специально к ней выйдет одноименный каталог фотографа.