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Артем Кузелев

Любовь к сумкам на новой выставке Юргена Теллера

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  • 18 Апреля 201909:34
Сюжеты: Сумки

Немецкий фотограф посвятил новую выставку страсти к сумкам.

Выставка Юргена Теллера получила простое и понятное название Handbags. Экспозиция разместилась в неаполитанском музее Вилла Пиньятелли и включает больше 600 фотографий. Проект получился по-настоящему масштабным! Здесь можно увидеть кадры, сделанные Юргеном для рекламных кампаний, а также случайные снимки, главными героями которых стали сумки. Официальное открытие выставки назначено на 19 мая. Специально к ней выйдет одноименный каталог фотографа.

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