15 летие салона красоты "Саванна"

20 марта легендарный салон красоты «Саванна» пригласил известных персон встретить наступление долгожданной весны, отпраздновав своё пятнадцатилетие. Символично, что день рождения «Саванна» отмечает во время года – когда расцветает и совершенствуется сама природа. Праздник красоты состоялся по адресу Курсовой переулок д. 6/1.

В этот день гости пришли поздравить прекрасную хозяйку – Лану Шаташвили с юбилеем её любимого детища. Известная бизнес-леди славится своей требовательностью к качеству предоставляемых услуг и профессионализму своих сотрудников. Все это, плюс удачное расположение в центре города, позволило салону красоты вот уже 15 лет подтверждать свой премиальный статус и укреплять лидерские позиции. «Саванна» уже давно стала излюбленным местом светских героинь, актрис, телеведущих и певиц, чем очень гордится владелица.

Маргарита Митрофанова: «Поздравляю салон «Саванна» с пятнадцатилетием! Это большой срок, особенно во времена большой конкуренции. Здесь работает мой самый любимый мастер. Я хожу к ней стричься раз в три года и все это время моя стрижка «держится» превосходно. Я никого лучше не встречала. Я нашла свой салон и своего мастера».

Любовь Толкалина: «Я отношусь к салонам красоты, почти как к музеям и театрам. Я считаю, что именно с этого начинается культура для человека. Сейчас у нас не простое время и очень много салонов закрывается, не выдерживая конкуренции и всего того кризиса, который сейчас всех нас гложет. Я считаю, что если у нас не будет салонов, то скоро у нас не станет ничего, кроме аптек и продуктовых магазинов. Я всеми руками поддерживаю тех очень смелых женщин, которые берут на себя миссию нести красоту в мир. В «Саванне» очень уютно, чувствуешь себя как дома. Плюс место нахождения – в самом центре».

Именинникам принято дарить подарки, но салон красоты «Саванна» сам преподнёс сюрпризы своим гостям и создал настоящую весеннюю сказку. Каждый пришедший на праздник не только получил подарок от партнёров, но и сделал себе укладку и макияж с учётом последних трендов весеннего сезона от топ-стилистов «Саванны». Новые весенние образы гостей усилили праздничное настроение и ускорили наступление весны, по крайне мере в душе у присутствующих.

Алиса Толкачева: «Моей «Саванне» 15 лет! Конечно, она не моя, а принадлежит моей подруге. Это замечательный салон, который я посещаю почти 15 лет и знаю Лану 15 лет. В «Саванне» царит особая атмосфера, созданная её творчеством, радушием, гостеприимностью, подходом к красоте, пониманием того, что на самом деле важно для женщины. Забота, тепло, гарантия качества – все это и создаёт настроение, с которым можно смело идти по жизни».

Светлана Камынина: «Как ни странно прежде всего важна атмосфера в салоне. Там могут работать супер-профессионалы космического уровня, но если нет соответствующей обстановки, если я не могу расслабится, тогда я не вернусь. В «Саванне» особенная атмосфера. Я смотрю на людей, которые давно работают друг с другом, как они между собой общаются, как относятся к клиентам. Мастер час работал с моей головой и я чувствовала себя превосходно от прикосновения рук, это же что-то значит».

На дне рождения «Саванны» собрались известные столичные персоны, журналисты и многолетние постоянные клиенты, чтобы поговорить о последних тенденциях в сфере красоты, порадоваться весне и поздравить любимый салон.

Мероприятие посетили: Любовь Толкалина, Екатерина Одинцова, Алена Свиридова, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая, Анна Тихомирова, Анна Михайловская, Лариса Вербицкая, Светлана Камынина, Ирина Муромцева, Маргарита Митрофанова, Лидия Александрова, Анастасия Макеева, Ясмина Муратович, Анастасия Меськова, Наталья Лучанинова, Маша Цигаль, Наталья Земцова, Эмма Салимова, Илана Юрьева, Алина Топалова, Екатерина Дробыш, Алиса Толкачева.