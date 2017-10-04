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Любовь Толкалина стала амбассадором бренда DEMURYA

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  • 04 Октября 201718:24
Сюжеты: Demurya

Женщина, улыбка которой пленит, а взгляд завораживает... Необыкновенная, талантливая и в то же время утонченно-простая актриса Любовь Толкалина вновь стала амбассадором бренда DEMURYA.  На протяжении 3-х лет Любовь ежегодно снимается в специальном фотопроекте для бренда, становясь его рекламным лицом.

Для креативного директора Владимира Славского, Любовь - не просто муза и друг, актриса показывает многоликость девушек мегаполиса, раскрывая каждую вещь и рассказывая ее историю, она рисует образ девушек DEMURYA . В этом образе всегда элегантность, порой роскошная, порой уличная, но всегда сдержанная, не открывающая всего до конца, заигрывающая с миром. Модели DEMURYA – это стиль вне времени, вне рамок, вне условностей. Красивые и изящные вещи выгодно подчеркнут неповторимость своих обладательниц и создадут особый ореол женственности и таинственности.

В коллекции осень-зима 17-18 по обыкновению было уделено большое внимание  точности силуэтов и линий, утонченной грациозности моделей и подбору тканей. В этот раз трикотаж сыграл первую скрипку, обещая своим обладательницам максимум комфорта и уюта. Разнообразие пальто, платьев, костюмов не оставят равнодушной ни одну модницу города..

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