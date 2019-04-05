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Артем Кузелев

Люкс снижает цены на китайском рынке

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  • 05 Апреля 201920:26
Сюжеты: Gucci, Louis Vuitton

Компании Gucci, Louis Vuitton и другие бренды пересматривают ценовую политику в Китае.

Ряд компаний, среди которых Apple, Gucci, Hermes и Louis Vuitton, скорректировали расценки на свою продукцию на китайском рынке. Пересмотр ценовой политики связан со снижением в стране НДС, которое вступило в силу с начала апреля. Люксовые бренды сообщили, что приветствуют шаги местного правительства по уменьшению разницы между ценами в Китае и других странах. При этом отмечается, что в разных компаниях цены сократились на 3 – 16 процентов.

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