Люксовая сеть Saks Fifth Avenue намерена отказаться от торговли мехом

В нью-йоркской сети люксовых универмагов заявили о намерении отказаться от продажи меховых изделий. Процесс будет проходить постепенно, полностью такие товары исчезнут из ассортимента Saks Fifth Avenue к концу января 2023 года.

В краткосрочных планах компании постепенный отказ от продукции партнеров, в которой используется натуральный мех. Однако овчина, козья кожа, шкура крупного рогатого скота, изделия из пуха, перьев, искусственной кожи и меха по-прежнему будут представлены универмагах.

Известно, что за отказ от использования натурального меха выступили многие бренды, представленные в Saks Fifth Avenue. В числе таких марок Gucci, Michael Kors, Donna Karan, Coach, Phillip Lim, Stella McCartney, Prada, Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Трейси Марголис, главная специалистка по мерчандайзингу Saks, отмечает: «В Saks Fifth Avenue мы оцениваем ряд факторов при принятии решений о нашем ассортименте, включая предпочтения клиентов и социальные изменения. Мы осознаем, что тенденции постоянно меняются, и что продажа меха остается важной социальной проблемой. Таким образом исключение его из нашего ассортимента – правильный шаг, который мы должны сделать в настоящее время».