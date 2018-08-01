Люксовый сегмент «падает» в России

Марки роскошного сегмента Chanel, Dior и Prada сообщили о снижении продаж на территории нашей страны.

По результатам 2017 года крупнейшие люксовые бренды переживают не лучшие времена в России. Как оказалось, после роста в 2016 году в прошлом году сегмент роскоши фиксирует снижение выручек. По данным РБК, за 2017 год продажи Chanel в России сократилась на 5,5% (с 14 млрд до 13 млрд рублей), у Christian Dior заметен спад на на 1,3% (к отметке 1,5 млрд рублей), у Prada – на 1,6% (2,49 млрд рублей), у Bogner – на 1,1% (1 млрд рублей), у Hugo Boss – на 3,5% (3 млрд рублей).

Зато в плюсе оказались продавцы ювелирной продукции! Так дом Tiffany & Co. Увеличил продажи на 19% (1,5 млрд рублей), а Bvlgari – на 63,9% (0,8 млрд рублей).