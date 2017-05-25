Люпита Ньонго и Рианна вместе снимутся в кино

Снимок подруг трехгодичной давности неожиданно стал причиной нового кинопроекта.

В то время как Голливуд переживает сценарный кризис, идеей для нового фильма послужил репортаж с парижской Недели моды. На фотографии трехлетней давности модель м актриса Люпита Ньонго и тогда только поп-дива Рианна сидят в первом ряду на модном показе. Недавно снимок неожиданно стал популярен в сети благодаря поклонникам подруг.

Пользователи активно обсуждали, что же происходит на фотографии, выдвигая самые разные теории. Одной из популярных версий стала фантазия, которую легко реализовать в сценарий. Девушка написала в «Твиттере»: «Рианна выглядит так, будто зарабатывает на жизнь обманом богатых белых мужчин. Люпита могла бы сыграть ее подругу-хакершу, которая участвует в организации головокружительных афер».

Легенда понравилась самим звездам, которые тут же начали переговоры со сценаристкой Исой Рэй и режиссером Авой ДюВерней. За продюсирование пока что безымянного проекта решил взяться стриминговый сервис Netflix. Ожидается, что съемки начнутся уже в будущем году.