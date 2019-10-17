Люси и Люк Мейер стали приглашенными дизайнерами Pitti Uomo

Организаторы следующего сезона флорентийской выставки начали определяться со списком марок-участников.

Креативные директора марки Jil Sander стали почетными гостями зимней ярмарки Pitti Uomo. В январи Люси и Люк Мейер представят во Флоренции мужскую коллекцию сезона осень-зима 2020/21. По такому случаю бренд пропустит Неделю мужской моды в Париже. Сами дизайнеры написали в релизе: «Мы впервые встретились во Флоренции и никогда не предполагали, что вернемся сюда вместе и будем выступать на Pitti Uomo. Это действительно особенная возможность. Мы с нетерпением ждем шанса внести свой вклад в наследие этого города и Pitti Uomo».