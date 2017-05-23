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Артем Кузелев

Люсинда Чемберс покидает британский Vogue

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  • 23 Мая 201715:39
Сюжеты: Vogue

После ухода из британской редакции Александры Шульман о завершении карьеры объявила Люсинда Чемберс, фэшн-директор журнала.

На днях знаменитая Люсинда Чемберс объявила о своем уходе из британской редакции Vogue. Уже этим летом фэшн-директор издания оставит свой пост, который занимала последние 36 лет. «Я обожаю британский Vogue и очень горжусь тем, что так долго была его частью», – прокомментировала новость сама Чемберс.

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