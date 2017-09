Mac – источник вдохновения для цифрового художника

15 сентября в Академии re:Store состоится лекция цифрового художника, фэшн-иллюстратора, блогера и основателя бренда kateillustrate Екатерины Петропавловской. Екатерина – обладательница яркого, полного иллюстраций профиля в Instagram – раскроет секреты создания креативного контента при помощи Mac и графики, а также расскажет о том, почему нужно удивлять своих подписчиков и как это сделать.

На лекции слушатели узнают, как создается каждый из ее постов, откуда берутся эти безумные идеи, сколько времени нужно для создания такого контента и как цифровая живопись помогает создавать уникальный контент для своего аккаунта в Instagram. Екатерина продемонстрирует, как преобразить фотографию с помощью графической живописи на Mac. Эта лекция станет для всех участников большим источником вдохновения!

Екатерина Петропавловская больше всего известна по проектам с M.A.C, Benefit, TIGI, Uniqlo, Avon и Дикой Орхидеей, по чехлам с макарунами и just do it. Работы и историю Екатерины можно встретить на страницах SNC, Elle Girl, ЯПокупаю, Собака, OOPS!, People Talk, Жить Интересно, а совсем недавно она выпустила свой парфюм и линию косметики.

Программа лекции:

1. kateillustrate и основные проекты, созданные на Mac.

2. Креативный контент. Почему так важно выделяться и как работает Instagram?

3. Создание контента. Как рождается идея и где найти вдохновение?

5. Создание контента. Пошаговое руководство.

6. Применение теории на практике. Преображение фотографии с помощью Mac и графической иллюстрации.

Дата и время проведения лекции: 15 сентября 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.