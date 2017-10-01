MacBook и iPhone для увлечённых фотографией

В начале лекции Екатерина поделилась тем, что фотография для нее – это отражение мира своими глазами и увлечение, а не основной вид деятельности. В какой-то момент она поняла, что начала интересоваться архитектурой, так и родился профиль в Instagram, в котором подписчики могут любоваться красивыми зданиями и пейзажами сквозь стены города и узнавать об истории домов и переулков.

Чтобы получить качественные фотографии, первым делом Екатерина рекомендует выбрать хорошее место для проведения съемки. К счастью, Москва – очень богатый такими уголками город. Например, из ресторанаSky Lounge открывается вид на все 4 стороны света. На лекции фотограф поделилась более чем пятьюдесятью интересными местами, которые теперь могут исследовать гости, посетившие встречу!

Чтобы фотография зацепила людей, она должна иметь идею. Кадры с изюминкой получаются, если поймать отражение в луже, на крыше машины, в стекле поезда, на блестящем полу, в бокале и других поверхностях. Также отличные фото можно сделать во время снегопада или же сразу после окончания дождя, когда архитектура волшебно освещается солнцем, только что вышедшим и-за облаков. И, конечно, ни в коем случае нельзя пропускать период золотой осени, пренебрегать небом, которое украшает любой кадр, и арками, ведь сквозь них можно получить необычные снимки.

MacBook – это незаменимая вещь при обработке фото по мнению Екатерины. Он упрощает работу и великолепно экономит время. Также она поделилась программой Фото на MacBook, благодаря которой можно создать фото-книгу по одному из множества шаблонов и заказать печатный вариант. Эта стильная книга сохранит ваши воспоминания, к которым Вы сможете возвращаться снова и снова, делясь пережитыми моментами с близкими и друзьями.

Во второй части встречи Екатерина рассказала, какие приложения на iPhone помогают ей дополнительно обрабатывать фотографии. В этом списке удивительно полезная программа TouchRetouch, которая максимально точно удаляет ненужные предметы с кадра; Filterstorm – для цветокоррекции определенной части фото; DeluxeFM, в котором Екатерина добавляет на кадр дождь и снег (то же можно сделать и вAfterlight). А популярный эффект текущей реки, кружащего в чашке кофе, будто при перемешивании или двигающихся облаков создает программа Plotagraph.



В конце лекции Екатерину долго не хотели отпускать и со словами благодарности и внутренней мотивации с нетерпением уже ждали на следующей лекции. Академия re:Store проводит лекции каждую неделю, и с предстоящими спикерами вы можете познакомиться на сайте www.re-store.ru/academy.