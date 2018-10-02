Бренд MADE IN COSMOS представил коллекцию ювелирных украшений из метеоритов.
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02 Октября 201810:31
Молодой российский бренд MADE IN COSMOS представил новую линейку изделий из космической породы. Изделия производятся из метеоритов, которые упали на территории Швеции, Аргентины и России.
«Метеорит — это всего лишь железо и никель, - говорит основатель бренда Сергей Романов - казалось бы, ничего необычного… Кроме того, что породе 4 млрд лет, то есть больше, чем нашей планете. Это самая древняя и уникальная вещь, которую вы держали в своих руках, я вас уверяю».
ДНК бренда - полюбившийся всем нам скандинавский стиль. А это значит - минимализм и геометрия. Стоит ли говорить, что эти украшения существуют вне времени. Они не отвлекают, не кричат о себе – они естественно дополняют мужской или женский образ, являясь органичным продолжением личности и характера владельца.
Фотосъемка коллекции – арт-история, заслуживающая особого внимания. Фотографом стал Василий Швецов. Тот самый Швецов, который выступил соавтором перфоманса для легендарной питерской «Пышечной 1958».
Тоже самое Швецов сделал и для MADE IN COSMOS, поместив украшения в специфический контекст. Эксперимент, который по силам лишь истинному художнику.
Для поклонников бренда есть еще одна хорошая новость: с сентября украшения MADE IN COSMOS можно будет купить и в ТЦ «Цветной».
И еще немного о важном:
1. Да, это правда метеориты. Нет, они не фонят;
2. Метеорит обладает неповторимым узором, который невозможно воспроизвести в лабораторных условиях;
3. К каждому из изделий приложен номерной сертификат соответствия/качества, предусмотрена уникальная упаковка.
Можно купить:
Дизайн-завод Флакон - Флагманский магазин
ТЦ Европейский - Poison drop->Podium Market
ТГ Модной Сезон - Poison drop->Podium Market
Мега Тёплый Стан - Poison drop->Пространство Underline
Цветной - WoodWood
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