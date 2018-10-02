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Юсупова Анастасия Юрьевна

Бренд MADE IN COSMOS представил коллекцию ювелирных украшений из метеоритов.

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  • 02 Октября 201810:31
  Молодой российский бренд MADE IN COSMOS представил новую линейку изделий из космической породы. Изделия производятся из метеоритов, которые упали на территории Швеции, Аргентины и России.    «Метеорит — это всего лишь железо и никель, - говорит основатель бренда Сергей Романов - казалось бы, ничего необычного… Кроме того, что породе 4 млрд лет, то есть больше, чем нашей планете. Это самая древняя и уникальная вещь, которую вы держали в своих руках, я вас уверяю».   ДНК бренда - полюбившийся всем нам скандинавский стиль. А это значит - минимализм и геометрия. Стоит ли говорить, что эти украшения существуют вне времени. Они не отвлекают, не кричат о себе – они естественно дополняют мужской или женский образ, являясь органичным продолжением личности и характера владельца.    Фотосъемка коллекции – арт-история, заслуживающая особого внимания. Фотографом стал Василий Швецов. Тот самый Швецов, который выступил соавтором перфоманса для легендарной питерской «Пышечной 1958».   Тоже самое Швецов сделал и для MADE IN COSMOS, поместив украшения в специфический контекст. Эксперимент, который по силам лишь истинному художнику. 


Для поклонников бренда есть еще одна хорошая новость: с сентября украшения MADE IN COSMOS можно будет купить и в ТЦ «Цветной».      И еще немного о важном:  1. Да, это правда метеориты. Нет, они не фонят; 2. Метеорит обладает неповторимым узором, который невозможно воспроизвести в лабораторных условиях; 3. К каждому из изделий приложен номерной сертификат соответствия/качества, предусмотрена уникальная упаковка.   Можно купить:  Дизайн-завод Флакон - Флагманский магазин ТЦ Европейский - Poison drop->Podium Market ТГ Модной Сезон - Poison drop->Podium Market Мега Тёплый Стан - Poison drop->Пространство Underline Цветной - WoodWood
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