Мадонна готовит к запуску собственный парфюм

Суперзвезда сообщила, что в скором времени выпустит собственный аромат. Правда, точная дата выхода парфюма пока что не раскрывается.

Певица отметила, что парфюм станет продолжением историй ее многочисленных альтер-эго, которые стали героинями альбома Madame X. Мадонна так описала свою идею: «Лично я думаю, что в первые 30 минут после нанесения духов может показаться, что аромат достаточно сильный, но затем запах парфюма и собственный запах вашей кожи смешиваются, испаряется прежняя тяжесть, и становится довольно приятно». Парфюм будет продаваться в минималистичном флаконе квадратной формы.