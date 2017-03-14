Мадонна на обложке Vogue Germany. Апрель, 2017

Королева поп-культуры стала главной героиней нового выпуска германской версии Vogue.

1 / 10 Vogue Germany. Апрель, 2017



















Апрельский номер Vogue Germany обещает продаться невероятным тиражом. На роль главной героини выпуска редакция в этом месяце выбрала саму Мадонну! Во время фотосессии поп-королева примерила довольно провокационные наряды, еще раз продемонстрировав свою смелость и отличную физическую форму. Снимали Мадж парни из фотодуэта Luigi & Iango.