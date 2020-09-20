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Артем Кузелев

Мадонна работает над сценарием для собственного байопика

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  • 20 Сентября 202023:26
Сюжеты: Мадонна

Производством фильма о жизни звезды займется кинокомпания Universal Pictures.

В кинокомпании Universal Pictures сообщили о намерении снять биографию Мадонны. Продюсером байопика выступит Эми Паскаль, а вот сценарий напишут сама Мадонна и Диабло Коуди, получившая «Оскар» за сценарий к фильму «Джуно». О претендентках на главную роль пока что не сообщают. Комментируя новость, Мадонна сообщила: «Я хочу рассказать о своем невероятном путешествии как артистки, музыканта, танцовщицы – человека, пытающегося пробиться в этом мире. Главным в этом фильме всегда будет музыка. У меня так много нерассказанных вдохновляющих историй, и кто может рассказать их лучше, чем я сама?»

 
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