Мадонна работает над сценарием для собственного байопика

Производством фильма о жизни звезды займется кинокомпания Universal Pictures.

В кинокомпании Universal Pictures сообщили о намерении снять биографию Мадонны. Продюсером байопика выступит Эми Паскаль, а вот сценарий напишут сама Мадонна и Диабло Коуди, получившая «Оскар» за сценарий к фильму «Джуно». О претендентках на главную роль пока что не сообщают. Комментируя новость, Мадонна сообщила: «Я хочу рассказать о своем невероятном путешествии как артистки, музыканта, танцовщицы – человека, пытающегося пробиться в этом мире. Главным в этом фильме всегда будет музыка. У меня так много нерассказанных вдохновляющих историй, и кто может рассказать их лучше, чем я сама?»