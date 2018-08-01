Мадонна в каверстори Vogue Italia. Август, 2018

В честь 60-летия артистку пригласили стать главной героиней свежего номера итальянского Vogue.

Фотографы Мерт Алас и Маркус Мигготт опубликовали в сети Instagram кадры из новой фотосессии с Мадоной. Поп-икона позировала для парней на фоне садов и достопримечательностей Лиссабона, примеряя наряды из актуальных коллекций. Кроме того, в съемке приняли участие и дети певицы.

Приглашение стать главной героиней августовского номера поступило Мадонне от Vogue Italia в честь 60-летия звезды. Получилось очень красиво, но полный фотосет пока что не доступен в сети.