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Артем Кузелев

Мадонна в каверстори Vogue Italia. Август, 2018

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  • 01 Августа 201810:46
Сюжеты: Vogue, Мадонна

В честь 60-летия артистку пригласили стать главной героиней свежего номера итальянского Vogue.

Фотографы Мерт Алас и Маркус Мигготт опубликовали в сети Instagram кадры из новой фотосессии с Мадоной. Поп-икона позировала для парней на фоне садов и достопримечательностей Лиссабона, примеряя наряды из актуальных коллекций. Кроме того, в съемке приняли участие и дети певицы.

Приглашение стать главной героиней августовского номера поступило Мадонне от Vogue Italia в честь 60-летия звезды. Получилось очень красиво, но полный фотосет пока что не доступен в сети.

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