Состоялась премьера фильма-участника Каннского кинофестиваля «Затерянные во льдах

18 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась грандиозная премьера фильма-участника Каннского кинофестиваля «Затерянные во льдах» от бразильского режиссера-дебютанта Джо Пенны. Представить картину в столицу приехал, пожалуй, самый известный датский актер и лицо бренда Carlsberg Мадс Миккельсен. Герой Миккельсена, пилот потерпевшего крушение вертолета отчаянно борется за жизнь в арктической пустыне. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. Неожиданно в этих условиях ему приходится еще заботиться и о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Первыми зрителями ленты стали российские знаменитости Григорий Добрыгин, Елена Летучая, Арина Шарапова, Елена Малышева, Алиса Хазанова, Илья Бачурин, Яна Кошкина, Ирина Муромцева, Дарья Михалкова, Ирина Пегова, Муся Тотибадзе и многие другие.

Именно им фильм «Затерянные во льдах» представили руководители кинопрокатной компании Planeta Inform Film Distribution Дмитрий Литвинов, Андрей Шишканов и Мария Вогт. Они рассказали о том, как влюбились в это кино, как только посмотрели, и сделали всё, чтобы в Россию приехал исполнитель главной роли Мадс Миккельсен. Актер, поднявшись на сцену, поприветствовал гостей премьеры, а взамен получил сотни вспышек фотокамер мобильных телефонов. Мадс также сказал, что никто из зрителей никогда не догадается, что «Затерянные во льдах» - фильм режиссера-дебютанта, настолько целостной и яркой получилась картина.

Кроме того, во время визита в Москву Мадс Миккельсен прогулялся по Красной площади, поужинал в ресторане Ruskiс видом на ночную российскую столицу, посетил зрительскую премьеру в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» и получил десятки подарков от российских поклонников.

По Москве Миккельсен передвигался на спорткаре Lamborghini Urus - первом SUV от легендарного итальянского бренда. Автомобиль предоставила компания «Lamborghini Москва», официальный дилер Lamborghini в России.

Премьера прошла при поддержке бренда Carlsberg, лицом которого в 2018 году стал Мадс Миккельсен. В оригинальном ролике он рассказывал о необычном чувстве юмора датчан, непонятных для всего остального мира местных шутках и абсолютно понятном вкусе знаменитого безалкогольного пива Carlsberg, которое точно заслуживает внимания.

Carlsberg — всемирно известный классический лагер, обладающий идеально сбалансированным вкусом. С октября 2002 года Carlsberg производится в России по лицензии Carlsberg Breweries пивоваренной компанией «Балтика». Производство напитка на мощностях российских заводов находится под постоянным контролем датских пивоваров. Carlsberg является официальным поставщиком королевского двора Дании.

Лента «Затерянные во льдах» выйдет в российский прокат 21 февраля.