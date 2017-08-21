В Швейцарии проходит выставка, посвящённая Одри Хепбёрн и Юберу де Живанши

В выставочном зале Fondation Bolle, замке города Морж и музее Фореля проходит выставка, посвящённая дружбе Юбера де Живанши и Одри Хепбёрн.

В этом году прославленному кутюрье исполнилось 90 лет, а основанному им дому Givenchy — 65. Солидные даты побудили маэстро элегантности и парижского шика изменить своей обычной скромности и согласиться сразу на две большие выставки – во французском Кале и в швейцарском Морже. И швейцарская ретроспектива посвящена дружбе, которая долгие годы связывала Живанши и Одри Хепбёрн.



Устроители выставки и не ожидали, что она получится столь масштабной. Пятьдесят четыре платья, шляпки, перчатки, бижутерия, аксессуары, десятки рисунков, писем и редких фотографий… Собранных в разных музеях и коллекциях – и в первую очередь, конечно, в доме Givenchy – экспонатов так много, что выставка проходит одновременно на трёх площадках. Сам Живанши говорил организаторам: «Пусть эта выставка будет только об Одри, а не обо мне». Получилось – о них двоих.



Начало сорокалетней дружбы Юбера и Одри давно стало забавной легендой. Начинающий модельер – свой модный дом открыл только в прошлом году – думал, что к нему идёт сама голливудская оскароносная королева Кэтрин Хепбёрн. Дело было ещё до выхода «Римских каникул» – но скоро Одри станет звездой раз и навсегда и «Оскар», кстати, тоже получит. А начинающая актриса пошла сначала к знаменитому Кристобалю Баленсиаге – но он заявил что не шьёт для кино, и порекомендовал молодого коллегу. Кстати, Живанши именно Баленсиагу, у которого начинал, всю свою долгую жизнь ставит почти наравне с богом.



Тогда Одри нужны были костюмы для «Сабрины». С этой картины и началось взаимоприятное сотрудничество. Во всех контрактах Хепберн было условие, что одежда её героинь должна быть от Givenchy. Исключение составили лишь ленты с «историческими» гардеробами – «Война и мир» и «Моя прекрасная леди». Зато другие…





Первое, что видят посетители выставки, – длинное чёрное платье с открытой спиной и высоким разрезом сбоку.



Да-да, «Завтрак у Тиффани», первые кадры.





Розовый комплект из хлопкового летнего пальто и шёлкового платья, украшенного бледно-желтыми кисточками, – оттуда же. Чёрная шляпа с широкими полями и кофейной лентой – его тоже носила Холли Голайтли. Тёмно-синий шерстяной костюм с укороченным жакетом – это «Шарада».





Одри Хепбёрн была идеальной моделью – на бывшей балерине всё сидело безупречно и она умела красиво двигаться. Живанши одевал её и для экрана, и для жизни.



В Fondation Bolle выставлены эскизы, которые 90-летний Юбер де Живанши нарисовал специально для этой экспозиции. Весь процесс запечатлен на видео: мастер делает несколько штрихов удивительно твёрдой и уверенной рукой. Поражает то, что он рисует по памяти: полвека спустя он помнит детали каждого платья, придуманного им для своей музы.







А вот ещё история. Живанши специально для любимой актрисы придумал духи, которыми никто, кроме неё, не пользовался. Через некоторое время он хотел выпустить их в широкую продажу – и тут Одри решительно заявила: «Mais je vous l’interdis!» («Но я вам это запрещаю!»). Но ещё через какое-то время она передумала и даже стала лицом этого парфюма. А название оставили – L’Interdit – «Запрещённое».



А почему выставка проходит именно в Морже? Вот ещё экспонат. Короткое розовое короткое платье из тонкого шерстяного трикотажа.



В нём Одри Хепбёрн выходила замуж во второй раз – здесь, в мэрии Моржа. На стене висит памятная доска. И жила актриса на вилле неподалёку, больше двадцати лет, здесь встретила своё последнее Рождество. В музее Фореля демонстрируется видео с воспоминаниями соседей, которые частенько встречали звезду на рынке или в кафе. Кстати, в этой простой жизни она носила всё же не хиты от Givenchy, платья в клетку «виши» или джинсы с рубашкой.



В приветственном слове для выставочного каталога Живанши написал, что душа и личность Одри были столь же прекрасны, как и внешность. Актриса много занималась благотворительностью – и второй «Оскар» был ей присуждён именно за общественную деятельность. Получить его она уже не успела…





Выставка будет работать до 17 сентября.

Михаил ГУРЕВИЧ