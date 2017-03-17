Магазин Colette празднует юбилей

Свой двадцатый день рождения парижский магазин отметит коллаборацией с двадцатью марками.

С момента открытия в 1997 году парижского концептуального магазина Colette на рю Сент-Оноре, 213 было продано 400 000 различных продуктов 8 600 различных брендов. Чтобы отпраздновать свое 20-летие, Colette представит коллекцию из 20 продуктов, выпущенных совместно с 20 марками ограниченным тиражом. В капсулу войдут предметы одежды, техника, предметы интерьера, произведения искусства и косметика. Юбилейная коллекция в ближайшее время появится в магазине.