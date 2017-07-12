Магазин Colette прекращает существование

Отметив двадцатилетие, культовый парижский бутик объявил о закрытии, которое состоится 20 декабря этого года.

Руководство одного из самых популярных универмагов Парижа и самых модных мест Европы объявило о закрытии. На официальной страничке Colette в Instagram появился пост о том, что спустя 20 лет работы магазин закроет двери 20 декабря 2017 года. В заявлении также говорится: «Соучредитель магазина Колетт Руссо готовится уйти в отставку, и разумеется, Colette не может существовать без Колетт».

На данный момент Colette также завершил все свои сезонные коллаборации. Второй этаж универмага теперь занимает пространство, в котором каждый месяц располагается временный бутик лишь одной марки. Сейчас площадка отдана дому Balenciaga, затем здесь по очереди можно будет найти продукцию Lucien Pages, Sacai, Thom Browne и Chanel. Завершит звездный модный марафон марка Saint Laurent, которая, по слухам, в последствии займет магазин полностью.