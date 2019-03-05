Магазин Grailed пополнит ассортимент архивными вещами

В конце февраля предложение онлайн-магазина мужской одежды и аксессуаров пополнится архивными вещами Эди Слимана и Рафа Симонса.

Интернет-площадка, торгующая мужской одеждой, Grailed и коллекционеры вещей Эди Слимана Dhcult анонсировали совместный проект. Коллаборация представит на продажу архивные вещи Слимана, выпущенные после 2000 года, когда дизайнер еще работал в Dior Homme и Saint Laurent. Также ассортимент Grailed пополнится винтажной одеждой, обувью и аксессуарами от Рика Оуэнса, Рафа Симонса и Джуньи Ватанабе. Искать эти «новинки» можно на официальном сайте магазина с 28 февраля.