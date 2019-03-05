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Артем Кузелев

Магазин Grailed пополнит ассортимент архивными вещами

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  • 05 Марта 201909:05
Сюжеты: Raf Simons, Hedi Slimane (Эди Слиман)

В конце февраля предложение онлайн-магазина мужской одежды и аксессуаров пополнится архивными вещами Эди Слимана и Рафа Симонса.

Интернет-площадка, торгующая мужской одеждой, Grailed и коллекционеры вещей Эди Слимана Dhcult анонсировали совместный проект. Коллаборация представит на продажу архивные вещи Слимана, выпущенные после 2000 года, когда дизайнер еще работал в Dior Homme и Saint Laurent. Также ассортимент Grailed пополнится винтажной одеждой, обувью и аксессуарами от Рика Оуэнса, Рафа Симонса и Джуньи Ватанабе. Искать эти «новинки» можно на официальном сайте магазина с 28 февраля.

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