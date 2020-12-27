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Виктория Стрельчик

Магия утра в клубе «ЗОЖ Лица» с Ольгой Енко

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  • 27 Декабря 202010:51

Что делать, если хочется выглядеть моложе своих лет, но времени совершенно не хватает? И что такое магия утра в клубе «ЗОЖ Лица»?

Время бежит впереди нас, ежедневная рутина дел засасывает, времени для себя совсем не хватает и так день за днем, год за годом. А как же наши мечты и желания о красоте и молодости?

Уже почти год Ольга Енко ежедневно встает в 5:30 утра, чтобы уже в 6:00 встретиться онлайн с девушками, которым нужна поддержка и помощь в вопросах омоложения и красоты...

Теперь можно выглядеть моложе на 5-10 лет, если использовать магию утра в онлайн клубе «ЗОЖ Лица» с Ольгой Енко!

 

Ольга - косметолог-эстетист, сертифицированный тренер по фейсфитнесу, специалист по естественным методикам омоложения, создала место, где каждая участница может реализовать свои желания:

 

  1. выглядеть моложе своего возраста;
  2. нравится себе в зеркале по утрам, даже без косметики;
  3. ловить любопытные взгляды от мужчин;
  4. расцветать с каждым днем;
  5. чувствовать себя счастливой, красивой, желанной!

 

Под личным руководством Ольги Енко платформе Инстаграм девушки:

  1. выполняют ежедневно базовые упражнения из гимнастики лица, шеи и области декольте;
  2. используют эффективные и современные техники различных самомассажей;
  3. клеят кинезиотейпы; 
  4. учатся ухаживать за своим лицом с учетом типа старения своей кожи.

 

Что такое клуб «ЗОЖ Лица»?

Это тренировки для лица, шеи и области декольте в 6:00 по Мск с Ольгой Енко в прямом эфире. Если время неудобно, то можно заниматься по записи, которая лежит на стене группы «ЗОЖ Лица».

 А также дополнительные занятия 2-3 раза в неделю по самомассажу, тейпированию и миофасциальным практикам. Плюс йога для тела раз в неделю с приглашенным специалистом!

Как попасть в Клуб «ЗОЖ Лица»?

Подписаться на группу в сети Инстаграм @enko_face_online, перейти по ссылке в шапке профиля и произвести оплату участия за 1, 3 или 6 месяцев!

Заниматься можно сразу, после подтверждения о принятии в клуб.

Если не хватает времени для себя любимой в течение дня, значит надо поставить будильник на полчаса раньше и записаться на занятия с опытным специалистом по естественным методикам омоложения. Для того, чтобы:

  1. Стереть морщины любого рода и характера;
  2. Забыть про отечность лица и тела;
  3. Вернуть упругость и эластичность кожи;
  4. Подтянуть дряблые ткани;
  5. Выглядеть моложе своих лет каждый день с утра!

 

Магия утра ждет вас в Клубе «ЗОЖ Лица» с Ольгой Енко! 

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