Магия утра в клубе «ЗОЖ Лица» с Ольгой Енко

Что делать, если хочется выглядеть моложе своих лет, но времени совершенно не хватает? И что такое магия утра в клубе «ЗОЖ Лица»?

Время бежит впереди нас, ежедневная рутина дел засасывает, времени для себя совсем не хватает и так день за днем, год за годом. А как же наши мечты и желания о красоте и молодости?

Уже почти год Ольга Енко ежедневно встает в 5:30 утра, чтобы уже в 6:00 встретиться онлайн с девушками, которым нужна поддержка и помощь в вопросах омоложения и красоты...

Теперь можно выглядеть моложе на 5-10 лет, если использовать магию утра в онлайн клубе «ЗОЖ Лица» с Ольгой Енко!

Ольга - косметолог-эстетист, сертифицированный тренер по фейсфитнесу, специалист по естественным методикам омоложения, создала место, где каждая участница может реализовать свои желания:

выглядеть моложе своего возраста; нравится себе в зеркале по утрам, даже без косметики; ловить любопытные взгляды от мужчин; расцветать с каждым днем; чувствовать себя счастливой, красивой, желанной!

Под личным руководством Ольги Енко платформе Инстаграм девушки:

выполняют ежедневно базовые упражнения из гимнастики лица, шеи и области декольте; используют эффективные и современные техники различных самомассажей; клеят кинезиотейпы; учатся ухаживать за своим лицом с учетом типа старения своей кожи.

Что такое клуб «ЗОЖ Лица»?

Это тренировки для лица, шеи и области декольте в 6:00 по Мск с Ольгой Енко в прямом эфире. Если время неудобно, то можно заниматься по записи, которая лежит на стене группы «ЗОЖ Лица».

А также дополнительные занятия 2-3 раза в неделю по самомассажу, тейпированию и миофасциальным практикам. Плюс йога для тела раз в неделю с приглашенным специалистом!

Как попасть в Клуб «ЗОЖ Лица»?

Подписаться на группу в сети Инстаграм @enko_face_online, перейти по ссылке в шапке профиля и произвести оплату участия за 1, 3 или 6 месяцев!

Заниматься можно сразу, после подтверждения о принятии в клуб.

Если не хватает времени для себя любимой в течение дня, значит надо поставить будильник на полчаса раньше и записаться на занятия с опытным специалистом по естественным методикам омоложения. Для того, чтобы:

Стереть морщины любого рода и характера; Забыть про отечность лица и тела; Вернуть упругость и эластичность кожи; Подтянуть дряблые ткани; Выглядеть моложе своих лет каждый день с утра!

Магия утра ждет вас в Клубе «ЗОЖ Лица» с Ольгой Енко!