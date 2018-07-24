Магия Вселенной в новой ювелирной коллекции LAV'Z STARDUST

Вдохновляясь магией Вселенной, рождением новых неповторимых звезд и планет из звездной пыли, дизайнеры LAV'Z создали коллекцию Stardust, где женственность воплощена в чистоте лунного камня, очарование – в прозрачном топазе, а изящность – в таинственном опале.

Моносерьги из этой коллекции – дань минимализму! Лаконичный и сдержанный дизайн позволяет сочетать их между собой, создавая различные стилистические комбинации. Например, ассиметричные композиции выгодно подчеркнут овал лица и привлекут внимание к глазам. Несколько проколов на одном ухе – это дополнительная возможность для игры воображения и создания собственного уникального сочетания украшений. А специально для тех, у кого нет второго и третьего проколов, дизайнеры LAV'Z создали каффы, которые выглядят невероятно стильно и добавят образу изысканную небрежность и дерзость!

Особое место в коллекции занимают кольца. Их изящный дизайн в сочетании с деликатными и вкрадчивыми оттенками камней придадут женственность и неуловимую нежность любому образу. Разъемные и фаланговые, в лаконичном исполнении, кольца отлично комбинируются между собой. Несколько украшений на одном или на разных пальцах руки - каждый день новые сочетания и стилистические решения! Мечта любой модницы!

Колье и браслеты Stardust, усеянные россыпью камней и выполненные в том же стиле, что и остальные изделия из коллекции, завершат образ.

Все украшения выполнены в безукоризненном стерлинговом серебре с покрытием Vermeil из 18-каратного желтого золота и из серебра с покрытием белого родия. Кольца, подвески, моно-серьги и пусеты из коллекции Stardust идеально сочетаются между собой, создавая эффект многослойности, который не первый сезон удерживает лидерство среди модных трендов.

Узнайте больше на https://www.instagram.com/lavzjewellery/, на сайте https://lavzjewellery.com, а также у консультантов LAV'Z в ТЦ «Метрополис» и ТРЦ "Атриум".