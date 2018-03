Make Russia eat ikra again. Коллаборация Oh,my с копирайтером бренда

Бренд повседневной одежды Oh, my выпустил капсульную коллекцию толстовок при участии копирайтера бренда.

Коллекция состоит всего из одной модели - худи с капюшоном и карманом. Выпущена в двух цветах: молочно-белом и черном. И с четырьмя емкими надписами, над которыми копирайтер и потрудился.

Именно в этих фразах - мысли о России. О мире. О моде.

Уже не первый год с базовыми моделями марки работают:

2015 - ZDDZ;

2016 - Ksenia Schnaider,

2017 -Street Art Museum

2018 - копирайтер Oh, my.

«Копирайтер в Oh, my - очень важный человек. Он отвечает за то, как бренд говорит и пишет. А это в наше время, время брендов, очень важно. Люди сначала становятся нашими читателями, а уже потом - покупателями. Для них и для тех, кто в этой любви сам себе ещё не признался, мы эту коллаборацию и сделали», - пояснил директор Oh, my Ковеленов Сергей.

Коллекция выпущена эксклюзивно для онлайн-магазина www.ohmy.ru